20-årig blev straks sendt i fængsel for angreb med bomberør

En 20-årig mand fik på stedet en straf på 60 dages ubetinget fængsel, da han i et grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg erkendte sig skyldig i at have affyret et bomberør mod en 21-årig kvinde. Det oplyser Syd og Sønderjyllands Politi.

Den 20-årige erkendte sig skyldig i at have bragt de to 21-åriges liv og førlighed i fare. Den 20-årige mand blev sendt afsoning direkte efter retsmødet.

Manden blev anholdt kort efter midnat natten til onsdag, da han affyrede et bomberør mod en 21-årig kvinden og en 21-årig mand i Toftlund.

Det resulterede i, at der gik ild i kvindens jakke og hendes hår blev svedent.

Den 20-årige og de to 21-årige kender hinanden, oplyste vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Nikolaj Hølmkjær til TV SYD tidligere i dag.

