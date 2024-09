23-årig fyret af Forsvaret på grund af familierelation

Her er han vokset op til lyden af brølende kampfly, der lettede fra Flyvestation Skrydstrup og fløj hen over byens tage.

Sidste sommer var han klar til at tage et afgørende skridt op ad karrierestigen. Han blev indstillet til at arbejde med de nye F-35-fly, der kræver Forsvarets højeste sikkerhedsgodkendelse "Yderst hemmeligt".

Efter værnepligten blev han i 2022 ansat som "mission planner" i Flyvevåbnet og fik ansvar for at planlægge og koordinere flyvninger med F-16-kampfly.

- Det er jo der, fremtiden er inden for kampfly. Så for mig var det et vigtigt skridt i min karriere, siger Harald Svendsen. Dengang var det hans plan at søge videre som jagerpilot i løbet af i år.

Harald Svendsen regnede med, at den nye sikkerhedsgodkendelse var en formalitet, som ikke ville give problemer. Og han glædede sig til at skifte til F-35.

Jeg havde aldrig troet, at det var muligt at blive anklaget for at være potentiel spion for Danmark

Her stødte de på en bekymrende forbindelse, som Harald Svendsen selv havde fortalt dem om. Det gjorde han også, dengang han i 2022 blev ansat i Forsvaret.

Men nu fik det pludselig store konsekvenser for hans fremtid i Flyvevåbnet. Og i dag er den 23-årige sønderjyde chokeret over det, han har været igennem.

- Jeg havde aldrig troet, at det var muligt at blive anklaget for at være potentiel spion for Danmark. Eller i hvert fald et muligt offer for den russiske efterretningstjeneste. Jeg har jo aldrig gjort noget forkert, siger Harald Svendsen, der også har et andet dansk fornavn.

Det ønsker han dog ikke at stå frem med af frygt for at blive genkendt og udsat for chikane.