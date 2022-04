24-årig stjal 2,8 millioner kroner: Sigtet for grov hvidvask

2,8 millioner kroner.

Så mange penge har en 24-årig mand fra Tønder med bosnisk oprindelse stjålet fra 20 borgere.

Derfor er han ved Retten i Sønderborg blevet idømt halvandet års fængsel i en større sag om grov hvidvask. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Hvidvask af penge handler om at få ulovlige midler gjort lovlige. Det vil sige, at økonomiske gevinster fra kriminelle aktiviteter kan bruges i samfundet uden nogle opdager det.

Den 24-årige mand blev dømt for i 26 forhold af hvidvask af særlig grov karakter, som alle blev opdaget mellem marts 2020 og juli 2021.

Pengene blev stjålet ved, at ukendte medgerningsmænd har brudt ind i 20 personer netbank-konti og har derigennem overført i alt 2,8 millioner kroner videre til en række personer.

Det blev gjort, for at sløre at den egentlige modtager var den 24-årige mand. Gerningsmanden har derefter hævet pengene og givet dem videre til sine medgerningsmænd, som stod bag netbank-indbruddene.

Manden blev anholdt den 29. september 2021 og har været varetægtsfængslet frem til retsmødet, og er således fængslet efter dommen. Manden har desuden erkendt sig skyldig og modtog derfor dommen.

Manden modtog desuden en advarsel om udvisning fra Danmark.

Politiet oplyser yderligere, at de øvrige personers sager bliver behandlet separat.