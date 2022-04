27-årig mand erkender ulovlig indtrængen på plejecenter

Beboeren på plejecenteret alarmerede personalet, hvorefter gerningsmanden flygtede fra stedet, mens de ansatte tilkaldte politiet.



Sigtet for ulovlig indtrængen

Den 27-årige mand blev anholdt tirsdag og erkendte under afhøring, at det var ham, der trængte ulovligt ind til beboeren. Manden er efter endt afhøring løsladt, da der ikke var grundlag for en fremstilling i et grundlovsforhør.

Han er sigtet for den ulovlige indtrængen på plejecenteret og kan forvente et retsligt efterspil, ligesom han har fået et tilhold med forbud mod at komme i nærheden af plejecenteret igen.



Syd- og Sønderjyllands Politi er i kontakt med Tønder Kommune og plejecenteret i forhold til at genskabe trygheden for beboere og ansatte, ligesom politiet fortsat vil have fokus på trygheden for borgerne i byen gennem ekstra patruljering.