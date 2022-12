28-årig indbrudstyv skal tilbringe jul og nytår bag tremmer

Han blev torsdag varetægtsfængslet i fire uger ved Retten i Sønderborg, mens efterforskningen fortsætter.

Den sigtede erkendte brugstyveri af køretøjet, men nægtede sig skyldig i indbruddene. Han tog desuden forbehold for kære af varetægtsfængslingen.

Yderligere to mænd, en 23-årig mand fra Horsens og en 45-årig mand fra Haderslev, er sigtet i forbindelse med indbruddet i værkstedet i Tønder og brugstyveriet af bilen. Der har dog ifølge anklagemyndighedens vurdering ikke været grundlag for at fremstille de to personer i et grundlovsforhør.