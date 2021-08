30.000 bil-entusiaster skabte trængsel på Rømø

Hele lørdag skulle man væne sig med tålmodighed for at at komme til og fra Rømø, hvor der var stor tilstrømning til Rømø Motor Festival.

Syd- og Sønderjyllands Politi vurderer, at der var 30.000 gæster på Rømø lørdag, hvor det tog mere end en time at komme over dæmningen til vadehavsøen.