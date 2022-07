31-årig mand sigtet i sag om omfattende tyveri af rideudstyr

Syd- og Sønderjyllands Politi har gennemført ransagning i forbindelse med efterforskningen og er nu ved at danne sig et overblik over det samlede antal koster.

- Vi har endnu ikke overblik over, om alt er fundet. Det skal efterforskningen vise i den kommende tid, oplyser vicepolitiinspektør hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Henning Marcussen, og tilføjer, at det sker fra tid til anden, at rideudstyr bliver stjålet.

- Vi skal have de her ting, som er fundet fra de tre indbrud, leveret tilbage til rette ejere, og så skal sagen videre for retten.