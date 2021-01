32-årig mand er anholdt for drabsforsøg i Tønder

En 32-årig mand er blevet anholdt og sigtet for forsøg på manddrab i Tønder lørdag aften.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter søndag morgen.

Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør senere søndag for lukkede døre, lyder det i tweetet.

Manden er fra Tønder-området.

Vagtchef Søren Strægaard oplyser søndag morgen til JydskeVestkysten, at politiet fik meldingen om sagen klokken 20.43, og at offeret er uden for livsfare.

Hvad der er foregået, og hvilken relation gerningsmand og offer har haft, siger han ikke noget om til avisen.

/ritzau/