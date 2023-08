49. udgave af festival begynder i dag trods svigtende billetsalg

I år står ledelsen dog igen overfor en kedelig udfordring. Billetsalget går ikke så godt som ønsket.

– I 2022 blev vi hjulpet af, at mange publikummer valgte at beholde deres billetter under covid-19-aflysningerne. Så heldige er vi ikke i 2023, og vi oplever desværre, at publikum tøver med at købe deres festivalbillet, siger festivalens foreningsformand Mette Bossen Linnet i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Derfor er vi også meget taknemmelige for, at Sparekassen Bredebro tror på os og nu går ind i et øget, langvarigt samarbejde med os.