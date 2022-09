50 års jubilæum som lærer vækker glæde og gode minder for Ingrid Kjærgaard: - Jeg ville vælge det fag igen

I år er det 50 år siden, at Ingrid Kjærgaard blev uddannet fra Tønder Seminarium.



Sammen med 16 skolekammerater fra årgang 1972 var hun i dag en tur tilbage i tiden for at fejre jubilæet.



Blandt andet besøgte hun det pigekollegie, hvor hun boede i sin tid.



- Ej, jeg kan genkende det hele. Her er skunken på mit værelse, jubler Ingrid Kjærgaard.

Det er første gang i mange år, at hun ser det, der var hendes gamle kollegieværelse

- Det betyder bare meget for mig at se det hele og at mindes den tid, fortæller hun.

Seminariet blev nedlagt i 1989 efter 200 år som uddannelses sted for kommende lærere. Seminariet i Tønder var Nordens ældste.

Siden har bygningerne været brugt til lidt af hvert. Men det betyder ikke noget for Ingrid Kjærgaard, der kun har gode minder fra tiden i Tønder og glæder sig over at have holdt kontakten med studerende.

- Det betyder jo livsvidner. Vi kan sammen huske og mindes, hvad der skete, da vi var unge. Og noget har jeg måske glemt, men så bliver jeg mindet om det ved at komme sammen med dem. Det betyder bare meget for mig.



Hanne Kristiansen, som er samme årgang som Ingrid Kjærsgaard er helt enig i glæden ved at mødes efter 50 år.

- Det er som om, at det var i går, at vi forlod hinanden, og sådan er det hver gang vi mødes, fortæller hun.

- At undervise er herligt

For Ingrid Kjærgaard blev det til 46 år som folkeskolelærer, inden hun gik på pension. Og selv om meget har forandret sig i faget, ville hun også i dag vælge uddannelsen som lærer.

- Jeg synes, at det at undervise er herligt. Og jeg synes også, at det er et meget vigtigt job at være med til at forme den næste generation.