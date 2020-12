50 millioner på vej til nye cykelstier

- Vi er superglade. Vi kan næsten ikke få armene ned. Vi har kæmpet for dette i mere end ti år, siger Ruth Ørbæk Petersen og Henry Gjelstrup fra cykelstigruppen under Bredebro Lokalgruppe.

De repræsenterer en af de mange cykelstidrømme, der nu kan blive virkelighed, fordi der er 50 millioner kroner på vej fra Christiansborg til cykelstier i Syd- og Sønderjylland.

Pengene er en del af i alt 520 millioner kroner som regeringen, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten har indgået aftale om at øremærke for at fremme cyklismen. De kalder det grøn omstilling af vejtransporten.

Ruth Ørbæk Petersen, Henry Gjelstrup og Bredebro Lokalgruppe kæmper for at få cykelsti på samtlige 11 trafikerede kilometer fra Døstrup til Bredebro, og nu er der klar udsigt til, at første etape fra Døstrup til Sdr. Villum kan etableres.

Flere skal cykle sikkert

Gruppen har arbejdet sig frem til møder med både Tønders borgmester, Henrik Frandsen, og transportminister, Helge Engelbrecht, om sagen, og i flere år har deres strækning ligget øverst på Vejdirektoratets liste over ønskede cykelstiprojekter.

- Hvis vi vil have flere til at vælge cyklen, og få flere til at cykle længere, så må vi sørge for, at der er gode cykelstier. Der er flere huller i stinettet, det er på tide, de bliver lukket, siger transportminister Benny Engelbrecht, Socialdemokratiet, Avnbøl, i en pressemeddelelse.

Pengene fordeles mellem stiprojekter langs statsvejene og til en pulje, der medfinansierer kommunale cykelstier med halvdelen af udgiften, i alt 520 millioner kroner frem til og med år 2023.