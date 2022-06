55-årig mand advarer mod skyderi på villavej

- Der anbefales ikke at opholde sig omkring Møllevej i Løgumgårde i morgen eftermiddag, da der kan forekomme skyderier med skarpladte våben. Der bliver ikke taget hensyn til menneskeliv. Et godt råd fra en bekymret far.

Sådan lød ordene i den statusopdatering en 55-årig mand skrev på Facebook natten til søndag. Opdateringen fik nogle beboere i området til at reagere, og derfor kontaktede de politiet.

Det skriver jv.dk.

Politiet fandt af omveje frem til manden bag statusopdateringen, som erkendte at have skrevet om et forestående skyderi. Som resultatet af det blev han sigtet på stedet.

En underlig sag