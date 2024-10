67-årig tabte sit hjerte til Georgien - nu frygter han for fremtiden

Af Finn Grahndin Udgivet 26. okt

Forening med hovedsæde i Løgumkloster hjælper Georgien og håber på, at valget søndag peger mod EU, men frygter, at den russiske indflydelse vil spolere alle demokratiske tiltag.

- De trænger til venner, siger han og fortsætter: - Så vi hedder Georgiens Venner. Ja helt officielt hedder vi Georgiens Venner i Danmark og Sydslesvig. Navnet er meget passende. For de 3,7 millioner indbyggere i det lille land Georgien mærker presset fra naboen Rusland. - Frygten er stor, for hvis valget ikke falder ud til Ruslands fordel, så risikerer man, at Putin sender sin hær ind i landet for at "stabilisere situationen".

Torben Ravn (tv), formand for foreningen Georgiens Venner, sammen med den georgiske ambassadør Gia Abuladze, der dog blev erstattet af en anden efter han fremkom med kritik. Privatfoto Foto: Privat foto

Hjælp til uddannelse Ordene kommer fra formanden for foreningen Georgiens Venner oprettet og med hovedsæde i Løgumkloster. Torben Ravn hedder han. Siden starten i 2009 - efter Ruslands militære angreb på Georgien og efterfølgende besættelse af Sydossetien i det nordlige Georgien i 2008 - har foreningen ydet hjælp til folk i landet. Det sker blandt andet ved, at de rejsende, der deltager på foreningens ture til Georgien, betaler til en fond, der hjælper unge georgiere med at få en uddannelse. - Vi har hjulpet seks i alt. En er blevet styrmand, en anden agronom. En er blevet leder af et butikscenter, en er jurist, en er blevet lægesekretær, og netop nu har vi en, der er ved at uddanne sig til handelsmand, siger Torben Ravn.

Fakta om Georgien Georgien blev uafhængig af Sovjetunionen den 9. april 1991. Den nuværende regering i Georgien er blevet kritiseret for gentagne gange at modarbejde de ni skridt, som EU-Kommissionen har angivet som betingelse for at påbegynde optagelsesforhandlinger med Den Europæiske Union. Den vedtagne lov om “gennemsigtighed i udenlandsk indflydelse” inspireret af lignende love i Rusland har medført massiv kritik fra både den georgiske befolkning med en lang række demonstrationer og kritik fra vestlige partnere. Valget overvåges af blandt andet ti danske valgobservatører fra OSCE - med 57 deltagende stater i Nordamerika, Europa og Asien er OSCE verdens største regionale sikkerhedsorganisation. Fold ud

Frø blev til kærlighed Han tabte sit hjerte til landet, da den nu 67-årige tidligere skovfoged var i Georgien for at importere frø. Vel at mærke frø, der kunne blive til Normanns-juletræer i Danmark. - Den hjertevarme, man bliver mødt med i Georgien, er fantastisk, siger han. Han har gjort gengæld på den gode måde. Hjulpet to unge mænd og to kvinder med at finde fodfæste i Danmark. Han kalder dem "mine børn" med et glimt i øjet. I dag er den ene, Gia, dansk statsborger - men kan stemme til valget i Georgien - og ansat på kunstmuseet Louisiana. - Det skete sjovt nok samtidig med, at Georgiens helt store nationalkunstner Niko Pirosmani skulle udstille på Louisiana, så her kunne han hjælpe med at snakke med georgierne om udstillingen, fortæller Torben Ravn.

Et af Niko Pirosmani kunstværker her fotograferet på Georgisk statsmuseum i Tbilisi. Foto: Finn Grahndin

Retfærdigt valg? Nix! Den anden "søn" Kartlos, bor i Batumi i Georgien og laver rejser i hele Kaukasus. Hans to "døtre" er henholdsvis Nino, der er pianist i Lübeck og Irene, der bor i London og forhandler egenproduceret georgisk likør. Torben Ravn har gennem sit tidligere arbejde og nu foreningens arbejde fået gode kontakter i Georgien. Men han slår ud med armene, hvis man spørger ham, hvem der vinder valget. - Det er helt umuligt at forudse. Det er som at sidde med en bordbombe uden at vide om - og hvornår - den eksploderer, siger han.

Danmark oprettede både en ambassade og Dansk Kulturinstitut sidste år i Georgien som et svar på Putins pres på landet. Her er det foto fra den officielle åbning af Dansk Kulturinstitut med lederen Simon Røn Dalsgaard som taler. Foto: Finn Grahndin