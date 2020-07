76-årige Aase forfølger sin drøm på motorcykel

På med hjelm, solbriller og overtøjet og så afsted på den lånte Indian-motorcykel. I uge 29 og 30 kører 76-årige Aase Bonde fra Augustenborg rundt i hele landet for at gøre opmærksom på sin mission - at sikre rent drikkevand til landsbyen Tourouba i Burkina Faso.

Selvom hun fylder 77 år til september og ikke har den store erfaring med at køre på motorcykel, så mener hun, at det aldrig er for sent at gøre det, man brænder for:

- Ønsket om formålet - at samle penge ind til Tourouba så de kan klare sig selv, og en hel landsby kan stå på egne ben, vægter højere end angsten for at sætte sig på sådan en stor brombasse, siger Aase Bonde og griner.

Motorcyklen har Aase Bonde fået lov til at låne af en forhandler i Horsens, som gerne vil støtte hendes sag. Foto: Pernille Leftes, TV SYD

En mangeårig drøm

Lige siden Aase Bonde studerede på Den Sønderjyske Sygeplejerskole i Sønderborg, har hun haft en drøm om at hjælpe i Afrika. Hun havde accepteret, at hun nok aldrig ville komme til Afrika, men i 2004 mistede hun sin mand, og herefter skulle hun skabe en ny tilværelse for sig selv.

Da muligheden pludseligt bød sig, sprang hun til og tog med på en tur til Burkina Faso:

- Det var en fantastisk oplevelse at se, hvor glade de er uden at have - for vores vedkommende - noget materialistisk. De har intet, og alligevel har de en varme og glæde.

I 2011 besluttede hun at starte foreningen DBL-KOONSO, som skal hjælp de cirka 3.000 indbyggere i Tourouba. Siden har Aase Bonde haft flere ture til Burkina Faso, og hun har både hjulpet med at starte en skole og et fodboldhold dernede.

Næste mission

Motorcyklen til Danmarks-touren har hun fået lov til at låne af en forhandler i Horsens, og bagpå motorcyklen har Aase Bonde et skilt, hvor der står lidt om hendes formål. Når hun gør stop i de forskellige byer rundt i Danmark, kommer folk over for at få en snak om motorcyklen og arbejdet i Burkina Faso.

Med et skilt bagpå motorcyklen gør Aase Bonde opmærksom på formålet med sin tur rundt i Danmark. Foto: Pernille Leftes, TV SYD

Hendes næste mål er at sørge for, at landsbyen får rent drikkevand og vandforsyning til en køkkenhave, så landsbyen fremover kan klare sig selv.

- Jeg går jo i efterårets dage, og jeg ser gerne - inden jeg skal videre i systemet - at landsbyen Tourouba får rent drikkevand og en køkkenhave, fortæller hun.

Hendes tur rundt i landet slutter den 26. juli.