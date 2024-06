84 poser blod reddede Pers liv, da han blev alvorligt syg

I fire perioder á tre uger har han fået blod næsten hver dag, hvilket beløber sig til 84 portioner i runde tal. Ikke noget at sige til, at han er glad for bloddonerkorpset.

- I min verden er bloddonerne de største helte i Danmark. Uden dem var jeg død, siger han.

I 16 år har Per været til kontrol en gang om året og er nu erklæret helt rask. Efter den omgang flyttede han og fruen fra Sjælland til Højer for at få 'fred og ro og højt til himlen', som han siger.

I skrivende stund mangler der 3.777 bloddonorer i Syd- og Sønderjylland..