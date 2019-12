90 tønder land i Tønder beplantes med nye træer

Det var en glad borgmester, der sammen med Naturstyrelsen onsdag kunne byde borgere velkommen til plantning af den nye Tønder Folkeskov. En skov, der ifølge borgmesteren kommer til at have stor betydning for borgerne.

- For borgerne er det rigtig vigtigt det her, fordi de får en helt masse nye rekreative muligheder, siger Henrik Frandsen, borgmester i Tønder Kommune.

Den nye skov, der kommer til at fylde i alt 48 hektar, kommer til at ligge op mod en eksisterende skov i Tønder, og kommer derved til at skabe en bro mellem byen og skoven. Noget der ifølge Henrik Frandsen er vigtigt for byen.

- En moderne dansker vil gerne have mange muligheder, og vil gerne bo tæt på naturen, og derfor er det vigtigt, at vi har skov tæt på byerne nu om dage, siger han.

Sidste år indgik Tønder Kommune en byttehandel med Miljø- og Fødevareministeriet, hvor kommunen blev ejer af den historiske flyhangar og en del af soldaterskoven. Til gengæld fik Naturstyrelsen et stykke jord på 48 hektar. Det er disse arealer, som Naturstyrelsen har fået støtte til at plante en folkeskov på gennem landsindsamlingen Danmark Planter Træer.

Mere skov i sigte

Andre steder i landsdelen kan de også se frem til mere skov.

Fredericia Kommune har på årets sidste byrådsmøde besluttet at to nye skove skal etableres i kommunen.

- De to skove udgør tilsammen et areal, der svarer til 11 fodboldbaner, så på sigt bliver det nogle store flotte områder, der er med til at styrke de grønne miljøer i vestbyen, udtaler Christian Bro, der er formand for Miljø- og Teknikudvalget i Fredericia i en pressemeddelelse.

Etableringen sker med støtte fra Growing Trees Network Foundation, som sammen med Danmarks Naturfredningsforening og TV 2 stod bag landsindsamlingen Danmark Planter Træer og fra organisationen Plant et Træ. Kommunen forventer at plante skovene i foråret.