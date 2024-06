Beredskabet anbefaler: Tjek dit bål for dyr

Når der i aften tændes bål over hele landet, er det vigtigt at have styr på anbefalingerne, lyder det fra brandvæsnet.

- Man skal sørge for at bygge bålet stabilt og ordentligt op, så det står sikkert og ikke vælter. Når man så tænder op, skal man være sikker på, at der ikke er nogen dyr inde i bålet, siger Jarl Vagn Hansen, der er beredskabsdirektør for Trekantområdets Brandvæsen.

Hvis et bål har været længe undervejs, kan man risikere, at nogle af skovens beboere er flyttet ind.

I Maugstrup begyndte bålbyggeriet i torsdags. Du kan læse mere om sankthansaften i Maugstrup og Beredskabsstyrelsens anbefalinger i artiklen nedenfor.