Aase har et (lille) lod i den danske VM-sejr

Landsholdsmålmand for de danske håndboldherrer, Kevin Møller, der er opvokset i Bedsted ved Løgumkloster, fik en fremtrædende rolle i slutfasen af VM-finalen, da han med en række fine redninger var medvirkende til at Danmarks føring holdt helt til slutfløjt.

Og det er selvfølgelig en præstation, der står helt på egne ben og unægteligt falder tilbage på Kevin Møllers egne skuldre - men...

Måske skylder vi også Aase Mørch Meyer fra Løgumkloster et lille tak for i hvert fald Kevin Møllers fine præstation for det danske landshold.

For det var faktisk Aase Mørch Meyer, der kunne se talentet i Kevin Møller, allerede da han var småbørnsspiller.