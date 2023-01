"Æ Breje Picher" har fulgt håndboldherrerne i tykt og tyndt gennem 16 år

Bredebropigerne tager hvert år afsted til håndboldherrernes slutrunde i januar og følger Danmarks kampe i det indledende gruppespil. Eneste undtagelse var VM-slutrunden i 2015, som de af etiske årsager ikke ønskede at deltage i, fordi den blev afholdt i Qatar.

Fanklubben, der som navnet antyder har sit ophav i Bredebro i Sønderjylland, består af syv kvinder i alderen 58 til 79 år. Men medlemstallet har været højere.

- Vi mistede desværre Else Marie for to år siden til kræft, og hun har været meget savnet, siger Laila Pedersen.