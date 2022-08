Afghansk tolk tiltalt for at knivdræbe sin hustru på asylcenter

Det fremgår af anklageskriftet i sagen, hvor manden er blevet tiltalt for drab.

Til november skal et nævningeting i Retten i Sønderborg afgøre sagen. Selv har den nu 33-årige mand nægtet sig skyldig i drab, men erkendt at have begået vold med døden til følge.

Den afghanske tolk kom med hustruen og deres børn til Danmark i august 2021 i forbindelse med Talibans indtog i den afghanske hovedstad, Kabul.

Manden havde arbejdet som tolk for danske styrker i landet, er det tidligere kom frem i flere medier.

Kvinden dræbt efter fem måneder i Danmark

Men efter omkring fem måneder på dansk jord overfaldt han den 29. januar hustruen med en kniv på asylcenteret i Løgumkloster.

Knivstikkeriet fandt sted omkring klokken 19.10, og kort efter blev der slået alarm.

Da politiet nåede frem, kunne betjentene konstatere, at den 27-årige kvinde havde fået alvorlige skader. Hun blev bragt til sygehuset, men hendes liv stod ikke til at redde, og hun afgik senere på aftenen ved døden.

Den afghanske tolk blev anholdt og dagen efter fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet. Det var i retsmødet, at det kom frem, at han nægter drab, men erkender vold med døden til følge, som straffes mildere end drab.

Men da grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, kom der ikke nærmere frem om mandens forklaring.

Foruden drabet har anklagemyndigheden rejst tiltale for ulovlig besiddelse af den kniv, som tolken brugte til at stikke kvinden.

Desuden er han tiltalt for kort efter drabet at have haft 12,15 gram hash til eget forbrug.

Sagens anklager går desuden efter at få tolken idømt udvisning af Danmark for altid.