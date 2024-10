Alina er fra Moldova men bor i Tønder - snart bliver hendes hjemlands skæbne afgjort

- For Moldova bliver det et afgørende valg. Vi skal både stemme om, hvem der skal være vores præsident, men vi skal også stemme om vi skal være en del af EU. Så det er nærmest dobbelt så vigtigt et valg, siger han.

- Ja, det er rigtigt. Det skyldes blandt meget andet de tv-billeder af kvinder, børn og ældre, der flygtede fra Ukraine. De var bange. Run for your life, stod der i deres øjne, siger Alina Racila.

- Vi kan se en massiv kampagne på de sociale medier for at fejlinformere folk i Moldova. Vi har set klare eksempler på forsøg på korruption af både valgtilforordnede og almindelige stemmeberettigede. Og det er ikke alle, der kan modstå fristelsen, når de kan modtage op til en månedsløn for bestemte "tjenester", siger han.

Ifølge Moldovas politichef, Viorel Cernauteanu, er flere end 130.000 moldovere blevet bestukket af et russiskstyret netværk til at stemme nej til EU og for en russisk-venlig præsidentkandidat.

Der er cirka 2.000 i Danmark alene med et pas fra Moldova. Men mange flere - måske 7.000-10.000 inklusivt børn - er i landet med rumænsk pas. Det er en helt almindelig trafik, at folk fra Moldava tager til Rumænien for at få et pas herfra. Det giver nemlig adgang til hele EU.

Moldova føler sig ofte overset og glemt som det ligger klemt inde mellem Rumænien og Ukraine. I den nordøstlige del af landet ligger et stort område udenfor regeringens kontrol men russisk besat: Transnistrien. Eller Pridnestrovie som russerne kalder området, der ligger som en konstant påmindelse om, at Putin er lige her og ånder dem alle lige op i nakken.

EU et ønskemål

Den halve million indbyggere i Transnistrien kan dog ikke stemme til valget.

Siden Sovjetunionens fald har Moldova haft skiftende pro-vestlige og pro-russiske regeringer. Efter den russiske invasion af Ukraine i 2022 blev Moldova officielt kandidatland til EU, og siden har man både i EU og i regeringen i Moldova arbejdet på at nærme sig optagelseskravene fra EU.

Læs: Økonomisk støtte til Moldova

Der er ikke mange bosatte danskere i Moldova. De kan tælles på to hænder. Inklusivt Søren Jensen. Ambassadør. For i 2024 oprettede Danmark en ambassade her. Også han peger på valgets enorme betydning. Som indtil videre er foregået fredeligt og roligt.

- Valget vil markere, hvilken retning moldoverne ønsker at arbejde i retning af. Vi håber herfra, at de vælger det værdifællesskab, der ligger i EU.

Hvis det sker, vil det åbenlyst give bedre muligheder for dansk erhvervsliv. Her er Moldova især opmærksom på Danmarks status som et land, der kan være med til at løsrive det lille land fra afhængigheden af russisk gas og erstatte en del af det med grøn energi.

- Vi er i gang. Det er kun tre uger siden, jeg var med til at åbne en solcellepark for Danish Renewables, som har kontor og her i hovedstaden Chisinau, siger han.