Alkoholpåvirket chauffør kører ind i grænsen

Siden coronavirussens indtog i Danmark, har der i en længere periode været ekstra grænsekontrol ved den Dansk-tyske grænse. Ved Kruså-overgangen er derfor opstillet et telt, hvor bilisterne bliver kontrolleret ved indrejse til Danmark.

Dette telt viste sig at være en for svær forhindring for en polsk lastbilchauffør, da denne ramte teltet og kilede sin lastbil fast.

- Det er ikke så ofte, vi oplever en situation som denne. Vi tog en alkoholtest af chaufføren, som viste, at promillen var over det tilladte. Vi har derefter taget en blodprøve for at slå førerens promille fast, fortæller vagtchef Erik Lindholdt fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den 55-årige chauffør har måtte indebetale et depositum på 1.000 euro, som skal dække en eventuel bødestraf, hvis han ikke dukker op i retten.

Uheld gav lange ventetider

Ved uheldet var der ingen personskade, men da lastbilen havde sat sig godt fast i teltet, blokerede den for grænseovergangen. Derfor måtte Syd- og Sønderjyllands Politi lede grænsetrafikken igennem den modsatte vejbane.

Det gav længere ventetider, hvor politiet på Twitter kunne oplyse, at der var ventetider på op til 40 minutter ved Kruså.

Klokken 20.30 kunne politiet fortælle, at lastbilen var fjernet og trafikken kunne fortsætte som normalt, dog med 40 minutters ventetid.