Alle skriger på flere - Nu går Tønder i gang med at uddanne dem

Jobgaranti

De har været i gang i en uges tid, og foran dem venter tre et halvt års studie, men der er nærmest jobgaranti, når de er færdiguddannede. På landsplan har Kommunernes Landsforening, KL, regnet sig frem til, at der kommer til at mangle 8.000 pædagoger på landsplan om 10 år.

Også lokalt vil der være bud efter dem. For Tønder Kommune har uforholdsmæssigt mange institutioner, som i sin tid hørte under amtet.

- Jeg ser frem til, at vi nu også kan uddanne pædagoger her i kommunen, og det er min forventning, at det kan være med til at imødegå nogle af de udfordringer, som vi har med at rekruttere pædagoger – en udfordring vi deler med landets øvrige kommuner, siger borgmester i Tønder Kommune, Jørgen Popp Petersen, Slesvigsk Parti.