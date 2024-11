Amerikansk efterskoleelevs fremtid er oppe i luften efter valg

M Af Martin Riber Jakobsen Udgivet 6. nov

Christian Clark fulgte valget i hjemlandet USA fra en lille sønderjysk by. Med Donald Trump i skrivende stund meget tæt på præsidentskabet, er han ikke sikker på, hvor hans fremtid ligger.

På Rejsby Europæiske Efterskole har natten til onsdag ikke budt på meget søvn. Sengetiden var afskaffet, så eleverne kunne følge det amerikanske præsidentvalg, og for én elev betød aftenen lidt mere end de øvrige. - Jeg er meget skuffet lige nu. Det er min familie også. Jeg prøver at forblive optimistisk, men er bekymret, for det her kommer helt sikkert til at ændre mange ting, lyder det fra den amerikanske elev Christian Clark. Christian kommer fra Texas og har en dansk mor bosat i New York. Grundet det danske ophav bruger han et år på efterskolen i Rejsby.

På Rejsby Europæiske Efterskole var der tirsdage forskellige aktiviteter i forbindelse med den amerikanske valgdag.

Som det kan tydes, håbede Christian Clark, ligesom størstedelen af sin familie i USA, at det ville blive demokraten Kamala Harris, der tog præsidentskabet. I skrivende stund er Donald Trump dog et mulehår fra at få tildelt nøglerne til Det hvide hus, hvilket han konstaterede over den lange valgnat. - Jeg har kun sovet en time, og omkring klokken seks kunne jeg se, hvor pilen pegede hen. For nu er jeg opmærksom på, hvad der vil ske den kommende tid. Jeg forventer, at der vil komme nye love og at ting vil ændre sig, særligt i Texas, hvor jeg kommer fra, siger Christian Clark. Christian Clark har i løbet af efterskoleåret fundet sig godt til rette i Danmark og med udfaldet af præsidentvalget, er det ikke sikkert, at han returnerer til Texas lige foreløbig. Overvejer at blive i 'mindre radikale' Danmark Valget af Donald Trump som ny præsident i USA, har sat tanker i gang hos Christian, der nu overvejer at blive i Danmark. - Jeg overvejer virkelig at blive i Danmark. Her er et godt samfund, og der er ikke så radikale holdninger, så det overvejer jeg klart, forklarer Christian Clark.

På Rejsby Europæiske Efterskole gik tirsdagen med stort valgtema. Tryk på pilen til højre for flere billeder. Foto: James Dumas Foto: James Dumas Foto: James Dumas