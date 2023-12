Både vindmøller og natur er vigtig, siger gymnasieelever

- Jeg er glad for de andre steder i nationalparken er fjernet fra listen over områder. Men jeg er egentlig også lidt overrasket over, at man først nu er begyndt at screene en udvidelse af Østerild området, og at man har gjort det, før man begyndte at overveje at sætte kæmpevindmøller og et industrianlæg i verdensarven, siger Helena Liburd.