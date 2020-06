Balladen i Tønder fortsætter: Venstres folketingskandidat trækker sig

Philip Tietje fra Venstre vil alligevel ikke stille op som folketingskandidat i Tønder-kredsen.

Det har Philip Tietje, der også sidder i byrådet i Aabenraa Kommune, meddelt sin kredsbestyrelse. Beslutningen er en direkte konsekvensen af den splittelse, der er i Venstre i Tønder.

Splittelsen er så stor, at Philip Tietje ikke længere føler, at der er grobund for noget konstruktivt i at fastholde sit kandidatur.

- Det har været tydeligt for enhver, at der er en dyb splittelse. Tonen har været hård og uforsonlig, og jeg har gjort op med mig selv, at jeg ikke vil være en del af det, siger Philip Tiejte, der knebent vandt kampvalget i marts for at forblive Venstres folketingskandidat i Tønder-kredsen.

Jeg tager mit gode tøj og går. Jeg smækker ikke med døren, men jeg må konstatere, at der er andre, der må prøve at samle tropperne omkring et folketingskandidatur i Tønder. Det bliver ikke mig. Philip Tietje, byrådsmedlem for Venstre, Aabenraa Kommune

Venstre i Tønder-kredsen består af en kommuneforening med 15 lokalforeninger under sig. Og det er i disse lokalforeninger, at der ifølge Philip Tietje er en splittelse.

- Jeg tror ikke på projektet mere, og fronterne er trukket hårdt op i lokalforeningerne, som mere eller mindre ligger i åben krig med hinanden. Hvis man skal have en kandidat, så er det tvingende nødvendigt, at man samarbejder. Lige i øjeblikket tror jeg simpelthen ikke på det, siger Tietje.

Han vil dog ikke udelukke, at han vil stille op som folketingskandidat for en anden Venstre-kreds.

- Nu ser jeg tiden an. Jeg har ikke mistet lysten til politik, hverken lokalt eller nationalt. Der skal først være en mulighed et sted, og nogen skal tro på det, siger Philip Tietje.

På trods af at Tietje trækker sit folketingskandidatur, så slår han fast, at han ikke forlader partiet, og at han stadig stiller op til byrådet i Aabenraa Kommune for Venstre til kommunalvalget i 2021

- Jeg er jo valgt byrådsmedlem og udvalgsformand i Aabenraa Kommune. Jeg er Venstre-mand ind til benet.