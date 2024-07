Blev smittet med Mascot-bacillen som 16-årig og er stadig ramt

En Mini er ikke rigtig en bil, det er mere noget man tager på, siger min kollega. Mange vil nok være tilbøjelige til at give ham ret.

Men ikke Frederik Wiis Tønnesen. For ham er Morris Mascot et minde om en barndom, hvor hans far kørte rundt i en lille sort én af slagsen. En som Frederik Wiis Tønnesen "arvede", da han blev 16.

Og det er en passion, han deler med sin hustru, som altid havde drømt om en Mini, da de mødtes.

- Så fik hun jo hele pakken, siger Frederik Wiis Tønnesen med et skævt smil.

Den lille bil er da også ikonisk - og i denne weekend kan man møde massevis af dem i Ballum - midt mellem Tønder og Ribe.

Se billederne her.