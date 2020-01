Bodil kan havne hjemme hos landmand fra Tønder

Peter H. Tygesen er meget overrasket over, at han er nomineret til en Bodil. Foto: Jakob Schiødt-Pedersen

På Tønderegnen er det ikke så usædvanligt at støde ind i en landmand.

Til gengæld er det ikke hver dag, at man møder én, der foruden at være landmand også er nomineret til en pris inden for filmbranchen.

Hvis man støder ind i Peter H. Tygesen, er det en person af netop dén kombination, man møder. Han er landmand i Emmerske ved Tønder, og så er han også lige blevet nomineret til Danmarks ældste og meget prestigefyldte filmpris: Bodil-statuetten.

Fredag fik Peter H. Tygesen nyheden om, at han er blevet nomineret til en Bodil for bedste mandlige birolle for sin rolle som onklen i filmen Onkel. Det er absolut ikke noget, den sønderjyske landmand havde regnet med.

- Det var da godt nok noget af en overraskelse. Det var ikke noget, man havde regnet med, fortæller Peter H. Tygesen til TV SYD.

Det er jo stort set mig selv hele vejen igennem. Det er jo så tæt på min hverdag. - Peter H. Tygesen, landmand og skuespiller.

Eneste amatør i kategorien

Han er nomineret sammen med fire andre, og i dét felt finder man blandt andre Anders ‘Anden’ Matthesen (filmen: De frivillige) og Gustav Lindh (filmen: Dronningen). Dog er den 65-årige landmand - i modsætning til de andre i feltet - den eneste, der er helt grøn i spillefilmsbranchen.

Som ung spillede han dilettantforestillinger, men rollen i Onkel er altså hans første i en spillefilm. Derfor tør han da heller ikke sætte næsen for højt efter at hive Bodil med hjem til Tønder.

- Jeg er meget skeptisk omkring, at jeg skulle kunne have en chance. Det må jeg nu nok sige. Men det er jo en stor oplevelse alligevel bare at komme med til det, siger den beskedne landmand.

Peter H. Tygesens gård, som han også bor på i filmen Onkel. Foto: Privat

Meget tæt på hverdagen

Filmen, der havde premiere den 14. november sidste år, har en del sønderjyske skuespillere på rollelisten. Sønderjylland fylder nemlig en del i filmens handling, da pigen Kris mister sine forældre og flytter ind hos sin invalide onkel, der bor på en gård i Sønderjylland.

Instruktøren bag filmen, Frelle Petersen, har selv både skrevet, instrueret og klippet filmen. Som en del af sin research har han brugt en del tid ude i en campingvogn i nærheden af, hvor Peter H. Tygesen bor. Simpelthen for at få en fornemmelse af hvordan det er at bo og leve i de mindre landsbyer i Sønderjylland. Skuespillet fra Peter H. Tygesens side ligger derfor meget op ad den måde, han selv lever sit liv på.

- Det er jo stort mig selv hele vejen igennem. Det er jo så tæt på min hverdag, og jeg gik i mine egne omgivelser, så det var meget lidt skuespil fra min side af, fortæller Peter H. Tygesen.

Filmprisen uddeles af Danske Filmkritikere og finder sted på Folketeatret den 29. februar til et Bodil-gallashow. Og foruden at skulle sidde håbefuld i salen den dag skal Peter H. Tygesen også med til Robertuddelingen den 26. januar. Det skal han, fordi filmen Onkel er nomineret til fire Robertpriser og tre Bodilpriser.

Spillefilmsdebutanten glæder sig til at komme med til de store begivenheder...

- Det bliver da spændende at opleve at komme med til det, fortæller sønderjyden til TV SYD.

