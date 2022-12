Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at de har de seneste fire uger uddelt 16 bøder og et klip i kørekortet ved det nye butikscenter i Tønder.

Bøderne er givet for at køre mod en ensrettet vej. Politiet meddeler, at de fortsat patruljerer jævnligt i området.

Det koster et klip i kørekortet og en bøde på 2000 kroner plus 500 kroner til Offerfonden for at køre mod en ensretning.