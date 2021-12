Børnecenter udvider efter årsskiftet

I starten af det nye år flytter 12 ekstra flygtningebørn ind på Børnecenter Tønder.

Det får nu Tønder Kommune til at lede efter nye medarbejdere til centret, som huser uledsagede flygtningebørn mellem 12 til 17 år.



Udvidelsen kommer efter, at Udlændingestyrelsen har besluttet kun at have to centre i Danmark, og det medfører lukning af centret i Vesthimmerland. Efter udvidelsen vil der være i alt 17 børn og unge på centret i Tønder, lyder det fra kommunen i en pressemeddelelse.

- Vi er naturligvis glade for, at det netop er Børnecenter Tønder, der er valgt til samlingen af aktiviteterne, og det giver også god mening, for vi har nogle meget anvendelige lokaler til rådighed, som i forvejen er lejet af Udlændingestyrelsen, forklarer Niels Bøgskov Frederiksen, driftschef for AsylSyd.

- Det er en stor, men også spændende opgave at drive et børnecenter, og efter sammenlægningen bliver børnecenteret en relativ stor døgninstitution, hvor vi vil være normeret til 40 årspladser og have en bygningsmæssig bufferkapacitet på 30 beboere, fortæller Niels Bøgskov Frederiksen.

Den relativt store udvidelse betyder, at kommunen slår op mod ni ledige stillinger op, hvor der vil blive behov for helt specielle kompetencer med at håndtere børn med traumer og at kunne kommunikere med fagter og billeder, indtil børnene lærer tilstrækkeligt dansk eller engelsk.

Udover Børnecenter Tønder vil der fremover fortsat være et børnecenter ved Modtagecenter Sandholm.