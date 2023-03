Blandt de omkring 17.000 indsamlere på landsplan var Amalie Sif Thomsen fra Tønder, der var ude med sin familie og samle ind til den gode sag.

- Det er lidt et hjertebarn for mig, for jeg møder mange børn og mærker, hvor vigtigt det er, at de har nogen at snakke med og nogen som kan gribe dem. Derfor vil jeg gerne være med til at sikre, er der er nogen til det, når de rækker ud og ringer til Børnetelefonen, siger Amalie Sif Thomsen, der til daglig er folkeskolelærer.