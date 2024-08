Borgere bad om hjælp til højtråbende gruppe

Schengen er et samarbejde mellem 27 lande, hvoraf 23 af medlemmerne kommer fra EU.

Formålet med Schengen-samarbejdet er, at det skal muligt for statsborgere og visumholdere i en af de 27 nationer at frit mellem landene.

For at få et visum til et Schengen-land, skal man opfylde følgende:

Have et pas som er gyldigt i tre måneder, efter dit visum udløber.

At du kan forsørge dig selv under opholdet (eller besøger en person, som skriver under på at forsørge dig under opholdet) og har hjemrejsebillet.

At du er sygeforsikret for hele perioden. Forsikringen skal gælde i hele Schengenområdet og for det antal dage, som din billet gælder til.

At du ikke er indberettet som uønsket i Schengens informationssystem (SIS), f.eks. er udvist af Danmark eller har indrejseforbud eller er omfattet af FN’s eller EU’s sanktionslister.

Kilde: Folketingets EU-oplysning