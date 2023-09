Borgere får lov at stemme ja eller nej til solceller og vindmøller

Indbyggere i Bredebro kan se frem til i nær fremtid at få et brev fra Tønder Kommune. Her får de mulighed for anonymt at sige ja eller nej til vindmølle- eller solcelleparker tæt på deres hjem



Det skriver DR.

Naboafstemningen bliver dog kun vejledende, fordi det er et forsøg. I sidste ende bliver det politikerne, der tager beslutningen. Men borgmesteren håber, at afstemningen kan give ham og kollegerne i byrådet et bedre grundlag for den endelige beslutning.



- For mig at se er det en form for temperaturmåling over lokalområdet, fortæller borgmester i Tønder Kommune, Jørgen Popp Petersen, til DR.