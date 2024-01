Borgere protesterer mod udvidelse af afbrændingsanlæg

Protesten fik sin foreløbige kulmination, da en gruppe borgere onsdag mødtes med kommunens borgmester, Jørgen Popp Petersen (Slesvigsk Parti), for at aflevere 420 underskrifter.

Det er virksomheden Marius Pedersen A/S som med udvidelsen vil øge en nuværende afbrænding på 77.000 tons slam til 100.000 tons slam. Dertil ønsker virksomheden at afbrænde 13.000 PFAS-indeholdende slam.

Borgerne er derfor bekymret for sundhedsfaren ved at bo tæt på afbrændingsanlægget. Derudover frygter de, at en større produktion vil resultere i flere lastbiler på små veje, der vil generer beboere tæt på anlægget i de lyse timer.

Tønder Kommune skal nu se, om borgerne har grund til bekymringerne. Der er endnu ikke fastlagt en dato for afgørelsen.