Borgmester glæder sig over forslag om øget kørselsfradrag

- Vi har et begrænset tilbud af offentlige transportmuligheder, så det er vigtigt, at vilkårene er så gode som overhovedet muligt. Vi har gennem en lang årrække mistet borgere i kommunen, og det er blandt andet fordi, at det kan være lang til arbejdspladserne, siger Jørgen Popp Petersen (SSW).



Borgmesteren peger på, at der ifølge ham også pålægger staten et nationalt ansvar for, at man kan bo i alle dele af landet. I Tønder Kommunes tilfælde gælder det altså også om at være et attraktivt sted at bo, på trods af der kan være langt til arbejdspladsen.

Forslaget kommer forud for, at regeringen senere på ugen fremlægger et samlet bud på en finanslov for 2024.