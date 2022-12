- Bede relevante myndigheder vurdere grænsekontrollen med henblik på at undersøge, om den målrettet kan gøres smidigere for pendlere.

Tønder Kommunes borgmester, Jørgen Popp Petersen (Slesvigsk Parti), mener ikke, der er meget nyt at hente fra regeringsgrundlaget.

- Det har åbenbart ikke været ret højt på dagsordenen. At gøre det smidigere for pendlere er heller ikke noget nyt under solen. Jeg havde nok forventet en mere offensiv tilgang, siger han.