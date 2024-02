På trods af glæde og lettelse popper Popp Petersen dog ikke champagneflasken af respekt for borgerne i Østerild, som også frygtede, at testcenteret skulle ligge ved dem.

- Ligegyldigt hvorhenne det her kommer til at ligge, så håber jeg, at man vil respektere lokalområdet og den lokale befolkning, og at de får en fair behandling. Vi skal ikke hovere over, at andre end os er blevet udpeget, siger Jørgen Popp Petersen.