Borgmester vil forbedre kommunikationen efter utryghed ved asylcenter

Borgmesteren i Tønder Kommune, Jørgen Popp Petersen (SP), vil arbejde på, at det bliver lettere at komme i kontakt med kommunen, efter ubehagelige oplevelser med asylanter i Skærbæk.

Han er opmærksom på, at flere borgere har fundet det svært at komme i kontakt med kommunen, hvilket han mener, at kommunen kan lære af.

- Jeg tænker sagtens, at vi kan lære noget af sagen. Når tingene starter i det små, forstår jeg godt, at man ikke bare går til politiet, men vil gå den direkte vej til os.

Derfor nævner han, at kommunen vil forbedre kommunikationen. Dog understreger Jørgen Popp Petersen, at situationen er et særtilfælde.

- Vi er lykkes med at drive asylcenter siden 2016 med forholdsvis få uheldige episoder. Der kan være forskel på de enkelte beboere. Asylcentret skal være en del af lokalsamfundet. Det skal ikke være Fort Knox.