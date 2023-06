Det skriver det på Twitter.

Et sommerhus og en garage ved et andet sommerhus samt en naturområde skadet af flammerne.

På grund af røgen har det dog ikke været muligt for politiet at danne sig et fuldt overblik over, hvorvidt yderligere bygninger er påvirket.

- Vi har indskrænket det afspærrede område, så en række sommerhusbeboere nu kan vende tilbage. Følg myndighedernes anvisninger, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.