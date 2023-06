Brandvæsen indfører afbrændingsforbud på Rømø

Jesper Damm henviser til en større brand i et sommerhusområde på øen tirsdag. Ingen er kommet til skade i forbindelse med branden.

Forbuddet gælder ind til, det bliver annonceret, at det ophæves.

Det omfatter selve øen - ikke dæmningen eller ind på fastlandet.

Første forbud

8. juni blev der, som det første sted i landet, indført et afbrændingsforbud på Bornholm. Mandag kom Samsø Kommune og Tunø til.

Jesper Damm havde håbet, at man kunne have undgået eller ventet meget længere med at indføre et forbud på Rømø.

- Men når vi nu når her til, så er det for at hjælpe danskerne igennem en mere brandsikker sommer, siger han.