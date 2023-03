Det skriver JydskeVestkysten.

Her man kan man opleve Danmarks sidste redningsrobåd ved navn RRB-88, der sidste gang var i aktion i 1964, og høre om Rømøs redningsvæsen, der gennem årene har sat livet på spil for at rede andre ved Vesterhavet og Vadehavet.

Bådens navn stammer fra det faktum, at robåden var den 88. af sin slags, som blev produceret på skibsværftet på Holmen i København.