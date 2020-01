Danskfødt læge opgiver at blive læge i Sønderjylland: Det er så rigidt

Tessa Myers er én ud af et stigende antal læger fra lande udenfor EU, der ønsker at arbejde i Danmark, men som må vente hele og halve år på at blive godkendt. Foto: Chris Birkekær Pedersen, TV SYD

Når Tessa Myers på mandag går ombord på flyet mod USA, slukker hun drømmen om et liv som praktiserende læge i Danmark.

Hun har ventet forgæves i mere end halvandet år på at blive godkendt som læge af Styrelsen for Patientsikkerhed, men udsigten til en tilværelse som praktiserende læge i Danmark er stadig uklar.

- Alt står stille. Det er så rigidt. Det er forfærdeligt, og jeg vil simpelthen ikke vente længere, siger 42-årige Tessa Myers, der er født i Skærbæk og uddannet speciallæge i almen medicin fra et amerikansk universitet.

Derfor har hun nu besluttet at flytte sit liv og familien med mand og to små piger retur til USA.

Ventetid trods lægemangel

I Tønder Kommune har hver tiende praktiserende læge siden 2012 lukket konsultationen og er holdt op.

Trods lægemanglen i området er Tessa Myers ikke den eneste, der på ubestemt tid må vente på godkendelse og de nødvendige prøver i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Et stigende antal læger fra lande udenfor EU ønsker at arbejde i Danmark, men godkendelsessystemet er ikke fulgt med, så derfor forsinkes mange læger halve og hele år i systemet.

- Jeg kender flere udenlandske læger, der må arbejde på fabrik eller som ufaglærte social- og sundhedshjælpere, mens de venter på at få lov til at bruge deres uddannelse, fortæller Tessa Myers.

Sådan bliver lægerne godkendt For at få lov til at praktisere i Danmark skal læger, som er uddannet i lande uden for EU, gennem en længere godkendelsesprocedure: Godkendelse af uddannelse efter de internationale OSCE-retningslinjer

Ansøgning om dansk godkendelse i Styrelsen for Patientsikkerhed

Bestået danskprøve 3 med karakteren 7

En medicinsk fagprøve med både en mundtlig og skriftlig del

Tredages kursus i dansk sundhedslovgivning

En evalueringsansættelse. Der er ventetid på alle strækninger i processen, og især den mundtlige fagprøve er en stopklods. I øjeblikket er der kun økonomi til, at 36 kan gå til prøve to gange om året – i maj og november. Ved seneste mundtlige prøve i november 2018 var 109 tilmeldte til de 36 pladser. Mens lægerne venter på at blive godkendt, må de ikke arbejde og skal selv finansiere ventetiden. Sidste trin på vejen ind i det danske sundhedsvæsen er en såkaldt evalueringsansættelse på et halvt til et helt år. Se mere

Sat livet på standby

Tessa Myers rejste som ung til USA, hvor hun tog sin lægeuddannelse, mødte sin mand, Mark Myers, og udvidede familien med døtrene Olivia og Lilly.

Efter 22 år foreslog hendes mand, at de flyttede deres liv fra Florida til Sønderjylland for at være tættere på Tessa Myers familie, og derfor indledte de rejsen tilbage i juli 2018, da hun netop var blevet godkendt efter internationale kriterier – den såkaldte OSCE-godkendelse.

Efter 22 år i USA havde jeg aldrig troet, at jeg skulle tilbage til Danmark, men nu hvor jeg har fået en smagsprøve på et liv tæt på min familie, så er det hårdt at give slip. Tessa Myers, uddannet speciallæge i almen medicin

Derefter søgte hun Styrelsen for Patientsikkerhed om autorisation til at praktisere i Danmark, men efter halvandet år venter hun stadig og er ikke i nærheden af en godkendelse.

- Vores liv har været på pause i to år. Vi solgte alle vores ting i USA, og det er simpelthen for risikabelt at gå så lang tid uden arbejde. Jeg kan slet ikke finde ud af bare at gå hjemme, og så bruger jeg jo heller ikke min faglige viden, mens jeg venter, fortæller Tessa Myers.

Hårdt at give slip

Inden familien Myers på mandag vender tilbage til USA, er de på afskedsturné i det jyske.

Tessa Myers understreger, at det ikke er en straf at skulle tilbage til USA, for familien havde et dejligt liv i Florida. Faktisk har både Tessa Myers og hendes mand fået tilbudt at få deres amerikanske job tilbage.

Alligevel er det med blanke øjne og grådkvalt stemme, at Tessa Myers tilføjer:

- Efter 22 år i USA havde jeg aldrig troet, at jeg skulle tilbage til Danmark, men nu hvor jeg har fået en smagsprøve på et liv tæt på min familie, så er det hårdt at give slip, fortæller Tessa Myers.