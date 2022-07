Data om turisters adfærd afslørede vigtig viden og gav Marias iscafé det endelige skub

- Vi kunne altså se på tallene, at der var dobbelt så mange mennesker som vores omsætning, så vores kapacitet var altså for lille. Det gav os skubbet til at købe nabo-lokalerne, fortæller Morten Bøje Degn, som er gift med Maria Degn Clausen og ifølge ham selv lidt af en talnørd.

Med belæg i tallene besluttede de at tage chancen og udvide caféen i begyndelsen af 2021, og den beslutning har de ikke fortrudt.

Særlig fordel for de små

Siden 2020 blev projektet rullet ud til hele Vestkysten, og nu skal det vokse til en national dataplatform.

- Tanken er at gøre det nemt for aktører på tværs af branchen at samarbejde. Man skal kunne tilgå al mulig forskellig slags data inden for turisme, så man kan træffe bedre beslutninger, fortæller chef for analyse og viden i VisitDenmark, Jan Voetmann.