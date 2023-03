De unges mentale trivsel er i højsædet i denne uge

Det står nemlig skidt til med de unges mentale trivsel i Region Syddanmark.

En undersøgelse fra regionen viser nemlig, at 27 procent af de unge mennesker i alderen 16 til 24 år i 2021 scorede lavt på den mentale trivsel. Det er en stigning på 15 procent siden 2010.

Derfor har eleverne i 1.B på Det Blå Gymnasium i Tønder talt om, hvad de kunne gøre for at højne klassens trivsel, og specielt tre ting gik igen:

- Man siger mojn, når man kommer, og man siger mojn, når man går, siger eleven Signe Nissen Thude.

Derudover var det vigtigt for eleverne med en god og høflig tone, og at de husker på at gøre ting sammen som klasse.