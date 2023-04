Deltidsansatte opfordres til at arbejde flere timer

Manglen på pædagoger har betydet en kommunal jagt på forskellige løsninger. Store som små. I Tønder kommune har man nu taget initiativ til at spørge deltidsansatte pædagoger fra otte institutioner i Løgumkloster-Toftlund-området: Vil du gå op i tid eller måske endda gå på fuld tid?

Svarene var både ja tak og nej tak. Men opfordringen betød, at 16 deltidsansatte arbejder mere end før. I alt har det betydet, at Tønder Kommune nu kan råde over 60 pædagogtimer mere om ugen.

- Det er vi meget tilfredse med. Det svarer jo til knap to fuldtidsstillinger. Men vi arbejder videre på ideen og håber, at vi kan komme helt op på 90 timer mere, siger områdeleder for de otte daginstitutioner i Løgumkloster-Toftlund-området, Yvonne Fogsgaard Seibt.