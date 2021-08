Dement mand forsvundet på tredje dag: Kig i udhuse, skure og carporte

For tredje dag i træk efterlyser Syd- og Sønderjyllands Politi en dement mand. Den 73-årige mand forsvandt fra plejecenteret i den sydlige del af Løgumkloster søndag eftermiddag, og politiet har tirsdag aften endnu ikke fundet ham.

- Vi har været ude med hundepatruljer, helikopter og alverdens ting, og han er ikke dukket op endnu, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Ole Aamann.

Manden beskrives som værende duknakket og har tidligere været forsvundet. Her har han søgt ly i udestuer og lignende, og derfor opfordrer politiet til at borgere kigger efter manden.

- Vi vil gerne, at folk tjekker deres udhus, skure, carporte og så videre, for at se, om han har søgt ly der. Og man må meget gerne opfordre andre til at gøre det samme, siger Ole Aamann.

Sidst er manden set gående på Sølstedgårdsvej i en østlig retning omkring klokken 18 søndag aften.

- Vi har efterhånden gennemtrævlet hele området, og vi kan ikke forstå at en mand, der er dårlig gående, kan være så langt væk, siger Ole Aamann.