Derfor er det bedre at være stor end lille i landbruget

Parret stod frem på tvSyd torsdag, og fortalte, at de mange danske regler er en væsentlig årsag til, at familien nu opgiver den danske landmandsdrøm, og i stedet vil forsøge at udleve drømmen i New Zealand eller Sydamerika.

Hvis man skal bygge en stald, er det dyrere per ko at bygge en lille stald, end det er at bygge en stor stald.

- For eksempel er der nu forslag om, at alle skal have automatisk påfyldningsudstyr til pesticider, og det koster 25.000 kroner – uanset om du skal sprøjte 20 hektar eller 1.000 hektar, fortæller Antoni Stenger.

Formand for Sønderjysk Familielandbrug, Antoni Stenger, giver et eksempel:

- De har et flow af praktikanter og medarbejdere, som gør, at de ikke rammes lige så hårdt, som mindre landmænd gør, fortæller Anders Peter Frederiksen, som er vicedirektør i landbrugsinteresseorganisationen Spiras.

- Landmænd har ofte svært ved at skaffe arbejdskraft. De er nødt til at skaffe landbrugsmedhjælpere fra eksempelvis Vietnam, og hvis ansatte rejser eller bliver syge, er en landmand med to-tre ansatte meget mere sårbare, end et stort landbrug med mange dyr og mange ansatte er.

Dansk nej til omfordelingsstøtte

Men ifølge Dansk Familielandbrug handler det også om, at ordninger, som kunne bruges til at omfordele landbrugsstøtte til de små landbrug, ikke bliver brugt i Danmark.

- Danmark har benyttet sig af muligheden for at blive undtaget fra at indføre den omfordelingsstøtte, som EU ellers har vedtaget – netop med det formål at kompensere de små landmænd for de forholdsmæssigt større udgifter, de har per produceret enhed, fortæller Antoni Stenger.

Ordningen betyder, at man for eksempel tager 10 procent af den samlede danske landbrugsstøtte og deler den ud til de første 60 hektar jord for alle landmænd, fortæller Antoni Stenger.

Faktisk kan man ifølge Antoni Stenger vælge at omfordele helt op til 30 procent af landbrugsstøtten.

- Det ville ellers betyde, at man tog fra de store og gav til de små, siger han.