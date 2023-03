Derfor er det en god idé med 450 meter høje vindmøller ved Vadehavet

Produktionen kan rykke til udlandet

De understreger alle tre vigtigheden af et tredje testvindemøllecenter i Danmark.

- Hvis man vil have vindmølleproduktion i Europa, så er det også nødvendigt at udvikle teknologien, for vi kan se, at kineserne er meget stærke konkurrenter i at udvikle teknologien. Så der er også en konkurrence på at fastholde arbejdspladser, siger Peter Juhler Jensen.



Det er ikke kun Kina, der har medvind i udviklingen af nye vindmøller.

- Det, Biden-administrationen har gjort på det grønne område, er en kæmpe game-changer, der betyder, at hvis vi ikke tænker os gevaldigt om, så rykker en meget stor del af den grønne industri i løbet af få år til USA, siger Brian Vad Mathiesen.