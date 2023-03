Det er sæson for fede får, der vælter – fåreavlers idé redder dem fra at dø på marken

Det betyder, at han i år kun har hjulpet to får med at komme på benene igen, hvor han sidste år måtte hjælpe 25 får.

Indtil videre er ingen får døde af at ligge på ryggen i år.

- Vi har jo bøvlet med at rulle dem rundt hver eneste vinter. Vi går dagligt ud og tjekker op på dem her i løbet af foråret, og klipningen ser ud til at have hjulpet. Men det har også hjulpet, at der ikke har været meget sne, siger Hans Jensen.