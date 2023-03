Det sidste apotek i Tønder midtby flytter

Tønder Løve Apotek flytter nemlig væk fra Storegade og ind til Kvickly, og dermed er det første gang i 400 år, at borgerne i Tønder må finde et andet sted end midtbyen at købe sin medicin ved.

Det skriver JydskeVestkysten.

Torsdag meldt apoteker Helle Abildgaard ud, at Marsk Apoteket, der ligger i Kvickly, lukker, og fredag kunne hun så fortælle, at apoteket bliver afløst af Tønder Love Apotek.

- Jeg bliver nødt til at flytte apoteket der hen, hvor der er flest kunder, siger apoteker Helle Abildgaard til mediet.